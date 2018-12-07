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Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
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Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны

Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
22:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В НАТО определили пять основных направлений реформ оборонного сектора Украины на 2019 год.

В Организации Североатлантического договора определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год.

Об этом глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников сообщил во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы".

Он отметил, что после принятия закона о национальной безопасности также надо принять еще ряд законов. "Наша команда в консультациях с нашими партнерами определила пять основных стержней законодательной работы, которые необходимы для внедрения закона о национальной безопасности", - сказал он.

"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности - ред.).

Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, которые содержатся в рамочном законе (о нацбезопасности).

В-третьих, новый закон о разведке.

В-четвертых, по управлению государственными тайнами и засекреченной информацией", - заявил Винников.

Также он подчеркнул, что пятым элементом является реформирование отрасли оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны.

Винников отметил, что в Альянсе эти направления считают приоритетными для реформирования на следующий год, поскольку происходит "переход от теории к практике во внедрении оборонных реформ". Кроме того, он назвал приоритеты на более долгосрочный период, среди которых комплексный обзор сектора безопасности и обороны и развитие профессионального военного образования.

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НАТО, Реформы, Сектор обороны, Александр Винников.
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