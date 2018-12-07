Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия

Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл призвал ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки России против Украины, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
"Последние события в Черном и Азовском море должны дать нам осознание о необходимости срочной реакции", - заявил У.Митчелл на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, посвященном российской агрессии в Крыму, Керченском проливе и Азовском море.
Он также подчеркнул, что Россия нарушила международные нормы, напав 25 ноября на украинские корабли в Керченском проливе.
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— U.S. Mission to OSCE (@usosce) 7 декабря 2018 г.
Кроме того, У.Митчелл призвал Кремль освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три захваченные корабли.