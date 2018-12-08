Генпрокурор: Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена

Новости Украины: Юрий Луценко заявляет о завершении экспертизы в делах о расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о завершении экспертизы в делах о расстрелах на Майдане, произошедших в феврале 2014 года.

"Мы завершили экспертизу по делам тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. Экспертиза длилась долго, но ее выводы поддерживают фактаж, который очень сложно собран нашими следователями", - сообщил он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Ю.Луценко подчеркнул, что в начале 2019 года будет завершено следствие и обществу будут оглашены доказательства того, что именно бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, а также экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк и их подчиненные отдавали приказы, "из-за которых на Майдане погибло более 100 лиц, более 1,5 тыс. ранены, и это стало беспрецедентным событием в жизни Украинского государства".

"Думаю, это будет самое важное событие первой половины следующего года", - считает генпрокурор.