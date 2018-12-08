Скачать
Суббота, 08.12.2018
Спикер Верховной Рады анонсировал очередной безвиз
Спикер Верховной Рады анонсировал очередной безвиз
Генпрокурор: Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена
Генпрокурор: Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена
Лион готов продать своего главного лидера зимой
Лион готов продать своего главного лидера зимой
Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение
Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение

Генпрокурор: Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена

Генпрокурор: Экспертиза в делах Майдана февраля 2014 года завершена
04:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Юрий Луценко заявляет о завершении экспертизы в делах о расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о завершении экспертизы в делах о расстрелах на Майдане, произошедших в феврале 2014 года.

"Мы завершили экспертизу по делам тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. Экспертиза длилась долго, но ее выводы поддерживают фактаж, который очень сложно собран нашими следователями", - сообщил он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Ю.Луценко подчеркнул, что в начале 2019 года будет завершено следствие и обществу будут оглашены доказательства того, что именно бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, а также экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк и их подчиненные отдавали приказы, "из-за которых на Майдане погибло более 100 лиц, более 1,5 тыс. ранены, и это стало беспрецедентным событием в жизни Украинского государства".

"Думаю, это будет самое важное событие первой половины следующего года", - считает генпрокурор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Юрий Луценко, ГПУ, Майдан, Новости Украины, Дело Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко и Педраса сделали вес
02 Встреча Совета МИД ОБСЕ: Ключевой темой обсуждения была ситуация на Донбассе
03 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
04 Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
05 В "УЗ" рассказали, когда стартует поезд Мукачево-Будапешт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь