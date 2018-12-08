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Петр Порошенко принял сенатора США Рональда Джонсона

Петр Порошенко принял сенатора США Рональда Джонсона
06:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко принял сенатора США Рональда Джонсона и поблагодарил американскую сторону за твердую двухпартийную поддержку Украины.

Президент Петр Порошенко принял сенатора США Рональда Джонсона и поблагодарил американскую сторону за твердую двухпартийную поддержку Украины и осуждение очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", - отметил П.Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.

В свою очередь сенатор Р.Джонсон отметил: "Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины".

Собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укрепление международного давления на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ.

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Украина, США, Петр Порошенко, Новости Украины, Сенатор США, Рональд Джонсон.
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