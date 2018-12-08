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Международный суд в Гааге подтвердил: аннексия Крыма – международный конфликт

Международный суд в Гааге подтвердил: аннексия Крыма – международный конфликт
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В 2016 году Канцелярия Прокурора обнародовала оценку ситуации на территории Крыма, которую она квалифицировала как международный вооруженный конфликт.

Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда обнародовала отчет с предыдущего расследования по 2018 год, в котором повторена оценка событий в Крыму после начала российской агрессии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В 2016 году Канцелярия Прокурора обнародовала оценку ситуации на территории Крыма и Севастополя, которую она квалифицировала как международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, который возник не позже, чем 26 февраля 2014 года. Согласно оценке Канцелярии Прокурора, к ситуации в Крыму остается примененным право международных вооруженных конфликтов и после 18 марта 2014 года, потому что в Крыму и Севастополе фактически сохраняется состояние оккупации", – говорится в отчете.

Как утверждают в Канцелярии, хотя такая оценка является предварительной, она определяет правовую основу для текущего анализа информации о преступлениях, предположительно совершенных в контексте оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

На этот отчет, датированный 5 декабря, в частности, обратили внимание в прокуратуре Автономной республики Крым. Как утверждают в ведомстве, прокуратура АРК совместно с рядом правозащитных неправительственных организаций направили в Международный уголовный суд четыре сообщения о правонарушениях на оккупированном полуострове.

"Перемещение и выдворение лиц, перемещение осужденных, нарушение права собственности, а также принуждение граждан Украины – жителей временно оккупированной территории к службе в Вооруженных силах Российской Федерации", – приводит перечень пресс-служба прокуратуры Крыма.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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Украина, Крым, Политика, Новости Украины, Аннексия Крыма, Суд в Гааге.
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