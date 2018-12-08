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Гройсман пообещал не менее 100 тыс "пакетов малыша"

Гройсман пообещал не менее 100 тыс &quot;пакетов малыша&quot;
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: "Пакеты малыша" от правительства в этом году получат не менее 100 тысяч рожениц.

Кабинет министров Украины планирует активно развивать инициативы по поддержке рождаемости и материнства в Украине.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя ход выполнения правительственной инициативы предоставления "пакета малыша" новорожденным украинцам, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

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"Главная идея заключается в том, чтобы поддержать рождаемость в Украине. Украинцев должно становиться больше. Но для этого должны создать надлежащие условия - поддержку материнства, которая с первых часов очень полезна. Будем развивать эти инициативы в дальнейшем", - сказал Гройсман.

Он отметил, что до конца года количество подаренных "пакетов малыша" будет составлять не менее 100 тыс. "Будем продолжать дальше делать все, чтобы поддерживать рождаемость в Украине, это важный приоритет", - добавил Премьер-министр.

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Глава правительства также обратился к местным органам власти с просьбой координировать работу и обеспечить выполнение инициативы на местах. Одновременно Гройсман напомнил, что с января следующего года стартует программа государственной поддержки семей с детьми - "Муниципальная няня". По плану государство будет возмещать родителям часть средств на оплату труда няни. Таким образом родители смогут работать и иметь услугу по уходу за ребенком, а няни - официальное трудоустройство.

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Инициатива "Пакет малыша" стартовала как крупный социальный проект с сентября текущего года в рамках государственной программы создания благоприятных условий для развития ребенка, обеспечения стабильного развития для детей, укрепления института семьи и формирования системы ответственного отцовства. Это новый формат безвозмездной помощи от государства независимо от региона проживания или уровня материальной обеспеченности для каждого новорожденного украинца. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом. И именно поэтому сам набор пакета может и будет пересматриваться, учитывая пожелания родителей.

"Пакет малыша": как получить

С сентября текущего года "пакет малыша" получили уже 71 870 детей, что составляет почти 99% от общего количества рожденных в этот период. В Киеве пакета малыша получили более 6,6 тыс. детей. "Пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда.

Ранее сообщалось, правительство урегулировало порядок использования средств по важным бюджетным социальным программам.

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Украина, Кабмин, Владимир Гройсман, Пакет малыша.
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