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Куров сообщил, что Сенцову уже лучше, но он все еще в медчасти

Куров сообщил, что Сенцову уже лучше, но он все еще в медчасти
02:54 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Олег Сенцов остается под присмотром медиков, так как неизвестно какие могут быть последствия после голодовки.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов идет на поправку после прекращения голодовки, но он все еще находится в медсанчасти колонии. Об этом сообщил российский режиссер Аскольд Куров.

"Он выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки. Сенцов идет на поправку, набирает вес, но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей", - сообщил Куров.

Он добавил, что под присмотром медиков Сенцов остается потому, что "непонятно, какие могут быть последствия столь длительной голодовки".

Напомним, Олег Сенцов, который был незаконно задержан в мае 2014-го и приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года, содержится в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает РФ.

28 сентября в российском ФСИН заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу. С 6 октября 2018 г. Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

После завершения 145-дневного голодания Сенцова тюремщики заявили, что в первый же день он якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон. Сенцова планировали перевести на тюремную пищу в течение 20 дней.

В конце ноября Аскольд Куров сообщил, что Сенцов "начинает восстанавливаться от голодания", чувствует себя нормально, но рассказы тюремщиков о том, что он съел целую курицу - неправда.

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Олег Сенцов, Аскольд Куров, Олег Сенцов в медчасти, Олег Сенцов после голодовки.
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