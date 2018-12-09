Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию
Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
Ломаченко - Педраса: все о бое
Ломаченко - Педраса: все о бое
Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию

Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию
03:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что армия хорошо подготовлена и оснащена оружием.

В Вооруженных силах Украины есть все, чтобы сдержать российскую агрессию. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«В Украине, наконец-то, есть армия - хорошо подготовленная, оснащенная оружием, профессиональная, патриотическая, с достаточным умением, чтобы сдержать российскую агрессию», - отметил он.

По словам Порошенко, украинская армия входит в число лучших армий европейских стран, переходит на стандарты НАТО и приобретает опыт и «умение побеждать».

Он также отметил, что в украинской армии именно в этом году официальным приветствием стало: «Слава Украине! - Героям Слава!».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Петр Порошенко, Украинская армия, Российская агрессия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: все о бое
02 Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"
03 Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл
04 Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче 16 тура АПЛ
05 Врачи объяснили, почему мерзнут ноги и руки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
Грузия получит от Франции системы ПВО
Грузия получит от Франции системы ПВО
Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту
Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь