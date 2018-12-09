Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что армия хорошо подготовлена и оснащена оружием.

В Вооруженных силах Украины есть все, чтобы сдержать российскую агрессию. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«В Украине, наконец-то, есть армия - хорошо подготовленная, оснащенная оружием, профессиональная, патриотическая, с достаточным умением, чтобы сдержать российскую агрессию», - отметил он.

По словам Порошенко, украинская армия входит в число лучших армий европейских стран, переходит на стандарты НАТО и приобретает опыт и «умение побеждать».

Он также отметил, что в украинской армии именно в этом году официальным приветствием стало: «Слава Украине! - Героям Слава!».