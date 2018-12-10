Санкции ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе вступили в силу

Новости Украины: Решение о введении санкций в отношении организаторов псевдовыборов на Донбассе вступило в силу.

Решение о введении санкций Европейским Союзом против 9 организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе, которые состоялись 11 ноября, вступило в силу.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза, обнародованном сегодня по итогам принятого решения Советом ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Под санкции ЕС попали "пешки" Кремля в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в частности, Ольга Валерьевна Позднякова, Елена Валерьевна Кравченко, Леонид Иванович Пасечник, Владимир Анатольевич Бидьовка, Денис Николаевич Мирошниченко, Алексей Алексеевич Найденко, Владимир Юрьевич Высоцкий, Максим Александрович Свидченко и Екатерина Васильевна Терещенко.

Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил признательность Евросоюзу за решение о санкциях в отношении ответственных за проведение фейковых "выборов" на Донбассе.

Как сообщалось, на территории самопровозглашенных незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав республик" и "депутатов народных советов". Международная общественность выступила с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение. В результате этих псевдовыборах главарем "ДНР" был "избран" Денис Пушилин.