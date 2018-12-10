Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС

Новости Украины: Украина и ЕС обсудили четыре направления реагирования на российскую агрессию.

Во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе с участием главы МИД Украины Павла Климкина, стороны обсуждали пути реагирования на агрессию России в Черном море по четырем основным направлениям.

Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Украины сразу после завершения встречи.

"Мы фокусировались на событиях в Черном море, причем не в контексте осуждения, которое было лейтмотивом встречи, а учитывая конкретные действия. В частности, как направить России максимально сильный сигнал об освобождении наших моряков и судов и каким образом обеспечить реальную свободу судоходства, поскольку то, что происходит, - это фундаментальный вызов не только нам, но и всем нашим партнерам", - заметил Климкин.

Еще одним важным направлением обсуждения, по его словам, были предложения и пути введения международного контроля за безопасностью судоходства и безопасностью навигации. Такая необходимость возникает в связи с тем, что Россия пытается узурпировать в этом смысле права других стран, не только Украины. По словам министра, обсуждение подобных механизмов со странами ЕС будет продолжаться.

Еще одной важной темой, заметил украинский дипломат, были возможные санкции против России в связи с агрессией в Азовском море.

"Я предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду. Начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, а также касательно ограничения возможностей российских азовских портов. Есть также еще некоторые креативные санкции, мы их будем обсуждать, ведь они требуют более детального рассмотрения. Я услышал поддержку от ряда министров, некоторые министры требуют обсуждения этого вопроса в столицах. Это не тот вопрос, который решается "с сегодня на завтра", - заметил министр.

По словам Климкина, принципиальным вопросом во время встречи была поддержка со стороны ЕС украинского Донбасса и украинского Юга.

"Все понимают, что логика действий России - это дестабилизировать украинский Юг. С начала сделать таким образом, чтобы экономическая активность на украинском Донбассе была снижена, сделать ее неэффективной, затем вызвать дестабилизацию, а затем, конечно, сыграть свой сценарий. Это очень хорошо понимают все министры, и все согласились, что в ближайшие дни мы будем говорить о том, какие проекты можно запустить очень быстро", - сказал Климкин.

По его словам, речь идет как о небольших проектах, которые касаются водоснабжения или повышения энергоэффективности, так и о значительных инфраструктурных проектах, например, строительстве дорог и железнодорожных путей.

"Я передал министрам распечатки, какими могут быть такие проекты, какие нужные средства и как их можно получить, в частности, как привлечь средства Европейского инвестиционного банка. Такое обсуждение будет проходить в ближайшие дни. Для нас важно, чтобы оно было очень результативным", - добавил министр иностранных дел Украины.