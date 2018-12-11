СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ

Новости Украины: СВРУ начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве в СНГ.

По поручению Президента Украины СВРУ начала процедуру выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ в сфере разведдеятельности с 1992 года. Об этом сообщается на сайте СВРУ.

"Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на наше государство 2014 года", — говорится в сообщении.

Как сообщается, о враждебной настроенности спецслужб РФ к 9 декабря 2018 года откровенно заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своем интервью телеканалу "Россия 1".

"Из-за активной поддержки Евроатлантическим сообществом Украины, за которой правда и справедливость, российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО. Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, которые произошли в последнее время в некоторых западных странах", — также отмечается в сообщении.

Как отмечается, СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантической разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб.