Генсек НАТО вспомнил все преступления РФ относительно Украины

Новости Украины: Йенс Столтенберг не видит изменений в поведении РФ относительно других стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит свидетельств намерения России изменить свое агрессивное и неприемлемое поведение в мире. Об этом говорится в его статье для издания Defense News.

"В последние годы мы стали свидетелями все более опасной и неприемлемой модели поведения со стороны России: ее военное наращивание и агрессивные действия от региона Северной Европы до региона Ближнего Востока, включая новую ракетную систему средней дальности ("Новатор 9М729" - ред.), которая ставит под сомнение ее обязательства по договору о контроле вооружений (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности), использование ею гибридных тактик, в том числе кибератак, дезинформация и вмешательства в демократические процессы других стран, её применение нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве, впервые на территории НАТО", - заявил Столтенберг.

"Она также продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины путем конфликта на востоке страны, который уже унес более 10 тысяч жизней", - подчеркнул генсек Альянса.

"К сожалению, нет никаких свидетельств, что Россия намерена изменить свое поведение. Пока этого не произойдет, НАТО сохранит двойной подход: мощное сдерживания и оборона в сочетании с нашим стремлением иметь конструктивный диалог", - подчеркнул он.

Как заявил генеральный секретарь НАТО, в ответ на кампанию России по осуществлению кибератак Альянс предпринимает шаги по усилению в киберпространстве, на суше, на море и в воздушном пространстве. "Несколько союзников предложили НАТО свои кибервозможности, и союзники тесно вместе взаимодействуют, чтобы срывать кибератаки", - добавил он.

"НАТО является исключительно оборонительным союзом. Вместе с мощным сдерживанием и обороной мы остаемся открытыми к диалогу с РФ. В то время, как мы приостановили всё практическое взаимодействие после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году, Совет Россия - НАТО продолжает встречи для обсуждения ситуации в Украине, прозрачности и снижения рисков, военной деятельности", - подчеркнул Столтенберг.