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Закон о прекращении "дружбы" с Россией вступил в силу

Закон о прекращении &quot;дружбы&quot; с Россией вступил в силу
09:02 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: 12 декабря вступил в силу Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

Это произошло на следующий день после того, как закон был опубликован в газете "Голос Украины".

Верховная Рада одобрила прекращение действия данного договора 6 декабря. Ранее было принято решение не продлевать договор о дружбе с РФ. В законе отмечается, что Россия, осуществив вооруженную агрессию против Украины, нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия.

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Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против).

Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Напомним, 6 декабря народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг. 

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Верховная Рада, Россия, Закон о прекращении "дружбы" с Россией, Договора о дружбе.
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