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Следующая "нормандская" встреча запланирована на январь

Следующая &quot;нормандская&quot; встреча запланирована на январь
15:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Диалог в "нормандском формате" возобновится в январе на уровне советников.

Диалог в "нормандском формате" возобновится в январе на уровне советников, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Между советниками состоялся обстоятельный разговор, который должен быть продолжен в январе", - сказал Ш.Зайберт в Берлине в среду, комментируя состоявшуюся накануне в немецкой столице встречу.

По его информации, встреча в январе состоится также на уровне внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Прошедшая накануне встреча, отметил он, в первую очередь была посвящена ситуации в Керченском проливе.

"Вы знаете, что федеральное правительство осудило применение военной силы в Керченском проливе уже в конце ноября. С нашей точки зрения диалог и деэскалация сейчас - это самое главное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение обстановки. Именно этому послужила вчерашняя рабочая встреча в "нормандском формате", - пояснил Ш.Зайберт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Украиина, Германия, Франция, РФ) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому изданию Fox News открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину и назвал войной нападение российских военных на украинских моряков в Азовском море.

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Донбасс, агрессия РФ, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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