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Денисова: Украина готова забрать с оккупированных территорий всех без исключения заключенных

Денисова: Украина готова забрать с оккупированных территорий всех без исключения заключенных
15:43 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 12 декабря с оккупированного Луганска было перемещено 42 лица, осужденных до 2014 году, для отбывания срока наказания на подконтрольных Украине территориях.

Украина готова принять всех без исключения граждан Украины с неподконтрольных территорий для отбывания наказания на подконтрольной территории. Об этом сообщила  Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Еще раз подчеркиваю: мы готовы принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории", - написала она.

 

Омбудсмен отметила, что в целом Офис Уполномоченного получил около 1000 обращений с просьбой о перемещении.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, проходивших в Минске", - добавила Денисова.

Из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию перемещены 42 заключенных

Перемещение состоялось при участии Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.

Ранее Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона заявила представителям ОРДЛО о готовности освобождения заложников - военных и гражданских - и предлагает 27 декабря совершить такое освобождение в формате 66 на 19.

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Верховная Рада, Украина, Луганская область, ВР, Заключенные, Людмила Денисова, Украинские заключенные.
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