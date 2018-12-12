Денисова: Украина готова забрать с оккупированных территорий всех без исключения заключенных

Новости Украины: Сегодня, 12 декабря с оккупированного Луганска было перемещено 42 лица, осужденных до 2014 году, для отбывания срока наказания на подконтрольных Украине территориях.

Украина готова принять всех без исключения граждан Украины с неподконтрольных территорий для отбывания наказания на подконтрольной территории. Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Еще раз подчеркиваю: мы готовы принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории", - написала она.

Омбудсмен отметила, что в целом Офис Уполномоченного получил около 1000 обращений с просьбой о перемещении.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, проходивших в Минске", - добавила Денисова.

Перемещение состоялось при участии Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.

Ранее Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона заявила представителям ОРДЛО о готовности освобождения заложников - военных и гражданских - и предлагает 27 декабря совершить такое освобождение в формате 66 на 19.