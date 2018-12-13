Крымский суд отклонил апелляцию на арест Курбединова

Новости Украины: Суд отказал в удовлетворении практически всех поданных защитой ходатайств.

В оккупированном Крыму "суд" не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Эмиля Курбединова на постановление Киевского районного "суда" об аресте адвоката за "распространение запрещенной символики". Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Судебное заседание завершилось. Апелляционную жалобу не удовлетворили", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".

По данным общественной организации, "суд" отказал в удовлетворении практически всех поданных защитой ходатайств.

В частности, "судья" отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении в зал суда "эксперта" Никифорова. Защита высказала сомнение в компетентности Никифорова, поскольку он является историком, а не религиозным экспертом, и документами в материалах дела не подтверждено его знание арабского языка, "а он трактует в экспертизе именно арабскую вязь", - говорится в сообщении.

Аргументы "суда" о том, что Никифоров "действительно разбирается в данной теме, и общий стаж работы у него - 30 лет" не являются основанием для отказа вызова его в суд, считает защита.

По тем же основаниям "суд" отклонил ходатайство о привлечении в зал суда в качестве свидетеля обвинения сотрудника ФСБ Андрея Сушко.

При этом адвокат Алексей Ладин обратил внимание судьи на то, что в кодексе об административном правонарушении РФ есть принцип презумпции невиновности, то есть все сомнения, которые имеются в рамках административного дела, должны толковаться в пользу доверителя.

"И не имеет значения, что в кабинете Центра по борьбе с экстремизмом Шамбазов опросил специалиста, представителей общественности, и они были предупреждены об административной ответственности. Защита не имела возможности каким-то образом опросить этих людей и оспорить достоверность либо убедиться в достоверности", - подчеркнул адвокат.

Он заявил о предвзятости лица, который составил административное правонарушение.

«По моему глубокому убеждению, данное административное правонарушение не отвечает в принципе целям и задачам кодекса об административном правонарушении. Задачами административного правонарушения является, в том числе, защита общественного порядка и общественной безопасности. Если бы органы прокуратары, Центр по борьбе с экстремизмом, господин Шамбазов действительно имели желание выполнить задачу об охране общественной безопасности, то в рамках предостережения либо ещё какого-нибудь документа, они могли направить моему доверителю конкретный запрос с целью, просьбой, предостережением удалить инкриминируемые ему посты в Facebook. Однако этого сделано не было. Господин Шамбазов индеферентно относится к тому, находятся ли эти посты в интернете к всеобщему обозрению или нет» - резюмировал Ладин.

Кроме того, адвокат Лиля Гемеджи заявила о том, что действия сотрудника ЦПЭ (Центр по борьбе с экстремизмом - ред.) Шамбазова носят личные мотивы и демонстрируют желание «выбить» адвоката Эмиля Курбединова из политически мотивированных процессов, что подтверждается грубыми нарушениями в материалах дела.

Как считает защита, при составлении материалов дела допущено такое количество процессуальных нарушений, что дело должно было быть прекращено ещё в суде первой инстанции.

"В соответствии со статьёй 1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. 4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - заявил Ладин.

7 декабря в оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя приговорил адвоката Эмиля Курбединова к пяти суткам административного ареста. Его задержали 6 декабря в Симферополе сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму.

Обвинения основываются на фотографии в Facebook, которую Курбединов разместил в 2013 году. Это уже второй арест Курбединова - 26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ задерживали Курбединова и проводили обыски в его офисе и жилище. Тогда адвоката арестовали на 10 суток, инкриминируя ту же статью за ту же фотографию, только размещенную в соцсети Вконтакте. При этом на запрос адвокатов об обоснованности соблюдения сроков за повторное привлечение Курбединова к ответственности защита ответ не получила.