Скачать
Четверг, 13.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию на арест Курбединова
Крымский суд отклонил апелляцию на арест Курбединова
Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы
Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы
Шахтер и Лион сыграли вничью
Шахтер и Лион сыграли вничью
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Правительство Венгрии обещает не препятствовать продлению санкций против России

Правительство Венгрии обещает не препятствовать продлению санкций против России
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Венгерская экономика понесла большие убытки от контрсанкций со стороны РФ

Правительство Венгрии не будет препятствовать продолжению экономических санкций Европейского Союза против России, которые были введены в связи с ее агрессией против Украины. Об этом заявил представитель правительства Золтан Ковач в Брюсселе, информирует сайт венгерского Кабмина.

"В ответ на вопрос относительно экономических санкций ЕС против России, Ковач сообщил, что венгерская экономика понесла большие убытки от контрсанкций со стороны РФ. Правительство (Венгрии – ред.) считает, что эти ограничения нецелесообразные для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единства ЕС ", - говорится в сообщении.

На саммите ЕС в Брюсселе 13-14 декабря, скорее всего, будут продлены санкции Евросоюза против Российской Федерации, введенные в связи с агрессией этой страны против Украины, на следующие шесть месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Венгрия, Санкции против России, Правительство Венгрии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
02 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
03 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
04 Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками
05 Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь