Правительство Венгрии обещает не препятствовать продлению санкций против России

Новости Украины: Венгерская экономика понесла большие убытки от контрсанкций со стороны РФ

Правительство Венгрии не будет препятствовать продолжению экономических санкций Европейского Союза против России, которые были введены в связи с ее агрессией против Украины. Об этом заявил представитель правительства Золтан Ковач в Брюсселе, информирует сайт венгерского Кабмина.

"В ответ на вопрос относительно экономических санкций ЕС против России, Ковач сообщил, что венгерская экономика понесла большие убытки от контрсанкций со стороны РФ. Правительство (Венгрии – ред.) считает, что эти ограничения нецелесообразные для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единства ЕС ", - говорится в сообщении.

На саммите ЕС в Брюсселе 13-14 декабря, скорее всего, будут продлены санкции Евросоюза против Российской Федерации, введенные в связи с агрессией этой страны против Украины, на следующие шесть месяцев.