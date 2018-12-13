Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста

Новости Украины: Эдем Бекиров направлялся в Крым, чтобы проведать пожилую мать и родственников.

На въезде в оккупированный РФ Крым силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области", - сообщил он.

По словам Чубарова, Эдем направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Он отметил, что Бекирова задержали около 08:30 утра при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой оккупантами.