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НАТО передаст Украине оборудование для защищенной связи

НАТО передаст Украине оборудование для защищенной связи
14:22 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи.

Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО.

"Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование защищенной связи для украинской армии до конца года", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море, напомнив, что Альянс уже оказывает помощь ВСУ через трастовые фонды, в том числе через фонд, который занимается реформой коммуникационной системы украинской армии.

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Столтенберг повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию. "Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли", - заявил он.

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Все по теме:

НАТО, ВСУ, Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс, Оборудование для защищенной связи.
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