НАТО передаст Украине оборудование для защищенной связи

Новости Украины: В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи.

Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО.

"Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование защищенной связи для украинской армии до конца года", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море, напомнив, что Альянс уже оказывает помощь ВСУ через трастовые фонды, в том числе через фонд, который занимается реформой коммуникационной системы украинской армии.

Столтенберг повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию. "Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли", - заявил он.