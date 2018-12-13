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В МИД Украины возмущены арестом Эдема Бекирова в оккупированном Крыму

В МИД Украины возмущены арестом Эдема Бекирова в оккупированном Крыму
23:15 Чт, 13 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: МИД Украины выражает решительный протест в связи с арестом гражданина Украины Эдема Бекирова.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного «суда» в Симферополе в связи с арестом гражданина Украины Эдема Бекирова.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

"Воспринимает этот арест как продолжение давления на крымскотатарский населения, а также как очередной вызов международному сообществу. Требуем от государства-агрессора Российской Федерации оказать срочную медицинскую помощь Энверу Бекирову, немедленно прекратить преследование активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины ", - говорится в комментарии.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, большое беспокойство вызывает тот факт, что Бекиров, который является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, из-за которых вынужден ежедневно принимать лекарства, в течение двух суток (от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела в «суде ») не получил ни надлежащей медицинской помощи, ни пищи или воды.

"Непредоставление медицинской помощи является нарушением прав человека, а арест на 2 месяца является прямой угрозой его жизни", - заявили в МИД.

В министерстве раз призвали Россию освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а международное сообщество - усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыму и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинский.

Как сообщалось, 12 декабря около 8.30 на въезде в оккупированный Крыму со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой оккупантами, был задержан гражданин Украины, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров 1961 года рождения. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. В января 2018 года активист перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Бекиров носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Во время задержания Бекиров не разрешили взять рюкзак с вещами и лекарствами.

Во время заседания "суд" Бекирову, страдающему сахарным диабетом, вызвали "скорую". Врачи установили, что у него упал уровень сахара в крови, снизилось артериальное давление.

13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля.

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Украина, Россия, Крым, МИД Украины, Политика, Новости Украины, Незаконный арест, Эдем Бекиров.
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