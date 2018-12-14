Скачать
Пятница, 14.12.2018
Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции против России
Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции против России
В МИД Украины возмущены арестом Эдема Бекирова в оккупированном Крыму
В МИД Украины возмущены арестом Бекирова в Крыму
Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала
Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала
Продукты, которые нельзя употреблять с молоком
Продукты, которые нельзя употреблять с молоком

Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции против России

Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции против России
01:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины Кабинет министров предложил СНБО продлить

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции к ряду юридических лиц в связи с вооруженной агрессией России.

Соответствующее распоряжение № 970-р от 12 декабря, обнародовано на Правительственном портале.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупацией части территории, многочисленными человеческими жертвами, реальными и потенциальными угрозами ... принять и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению ", - говорится в сооб щения.

В то же время в распоряжении указано, что приложение со списком юридических лиц, на которые предложено наложить санкции, для служебного пользования. Поэтому непосредственный перечень не опубликован.

В документе поручено Министерству культуры, другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено исполнение решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение срока их действия, в случае волеизъявления юридического лица о совершении сделки, совершение которой запрещено как ограничительная мера (санкция), проводить проверку принадлежности такого юридического лица к числу юридических лиц, на которых распространяются указанные ограничительные меры (санкции).

Также Минкульта и другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено выполнение решения СНБО поручено в течение срока действия санкций осуществлять мониторинг состояния выполнения этого решения и его эффективности.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций).

Вынести этот вопрос на рассмотрение СНБО планируется в месячный срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Кабинет Министров Украины, СНБО, Политика, Новости Украины, Санкции против России.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
02 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
03 Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)
04 НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
05 День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)
Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь