Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции против России

Новости Украины: В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины Кабинет министров предложил СНБО продлить

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции к ряду юридических лиц в связи с вооруженной агрессией России.

Соответствующее распоряжение № 970-р от 12 декабря, обнародовано на Правительственном портале.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупацией части территории, многочисленными человеческими жертвами, реальными и потенциальными угрозами ... принять и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению ", - говорится в сооб щения.

В то же время в распоряжении указано, что приложение со списком юридических лиц, на которые предложено наложить санкции, для служебного пользования. Поэтому непосредственный перечень не опубликован.

В документе поручено Министерству культуры, другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено исполнение решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение срока их действия, в случае волеизъявления юридического лица о совершении сделки, совершение которой запрещено как ограничительная мера (санкция), проводить проверку принадлежности такого юридического лица к числу юридических лиц, на которых распространяются указанные ограничительные меры (санкции).

Также Минкульта и другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено выполнение решения СНБО поручено в течение срока действия санкций осуществлять мониторинг состояния выполнения этого решения и его эффективности.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций).

Вынести этот вопрос на рассмотрение СНБО планируется в месячный срок.