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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

ЕС продлил еще на полгода санкции против России
02:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских соглашений.

Главы государств и правительств ЕС, принимающие участие в заседании Европейского совета в Брюсселе единогласно поддержали продление экономических санкций против РФ на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщил в Twitter председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В июля 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма и действий по дестабилизации на Востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были ужесточены.

В марте-2015 Европейский совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

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Украина, ЕС, Россия, Евросоюз, Политика, Новости Украины, Санкции против РФ, Минские соглашения.
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