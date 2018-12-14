Скачать
Пятница, 14.12.2018
Порошенко: &quot;Азовский пакет санкций&quot; - следующий шаг противодействия Кремлю
Порошенко: "Азовский пакет санкций" - следующий шаг противодействия Кремлю
ЕС продлил еще на полгода санкции против России
ЕС продлил еще на полгода санкции против России
Названы претенденты на звание лучшего игрока тура ЛЕ
Названы претенденты на звание лучшего игрока тура ЛЕ
Найдена древняя галактика, переполненная темной материей
Найдена древняя галактика, переполненная темной материей

Порошенко: "Азовский пакет санкций" - следующий шаг противодействия Кремлю

Порошенко: &quot;Азовский пакет санкций&quot; - следующий шаг противодействия Кремлю
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Европейский Совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование Минских договоренностей.

Следующим шагом в противодействии агрессии России против Украины должно стать введение "Азовского пакета санкций".

С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко, комментируя в Facebook завершение своего визита в Брюссель.

"Важный результат – Европейский Совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование Минских договоренностей. Уже в течение почти пятилетнего периода удается сохранять единство и солидарность ЕС в противодействии российской агрессии в отношении Украины, обеспечивая санкционное давление на Кремль", - написал Глава государства.

Порошено сообщил, что благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории.

"Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - уверен президент Украины.

Он также приветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов.

"Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание", - подчеркнул Глава государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Евросоюз, РФ, Петр Порошенко, Политика, Азовский пакет санкций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
02 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
03 Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)
04 НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
05 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)
Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь