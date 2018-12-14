Порошенко: "Азовский пакет санкций" - следующий шаг противодействия Кремлю

Новости Украины: Европейский Совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование Минских договоренностей.

Следующим шагом в противодействии агрессии России против Украины должно стать введение "Азовского пакета санкций".

С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко, комментируя в Facebook завершение своего визита в Брюссель.

"Важный результат – Европейский Совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование Минских договоренностей. Уже в течение почти пятилетнего периода удается сохранять единство и солидарность ЕС в противодействии российской агрессии в отношении Украины, обеспечивая санкционное давление на Кремль", - написал Глава государства.

Порошено сообщил, что благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории.

"Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - уверен президент Украины.

Он также приветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов.

"Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание", - подчеркнул Глава государства.