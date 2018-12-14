Командующие ВМС Украины и ВМС США обсудят российскую агрессию в Черном море

Новости Украины: Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому решению агрессии РФ.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко обсудит с главнокомандующим ВМС США Джоном Ричардсоном и другими представителями Минобороны США агрессию Российской Федерации в Черном море, передает "Голос Америки".

По информации американских СМИ, И.Воронченко находится в Вашингтоне.

Отмечается, что темой встреч является двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины.

"Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому и мирному решению агрессии России, включая недавнее неспровоцированное нападение на украинские корабли в Черном море", - сообщают в пресс-службе Минобороны США.

"Лидеры Минобороны США подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, которые включают и территориальные воды, и право украинских кораблей пользоваться международными морскими путями. Как указано в Крымской декларации правительства США, Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией ", - говорится в заявлении.