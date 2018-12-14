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Новый заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон посетил Луганщину

Новый заместитель главы СММ ОБСЕ Этерингтон посетил Луганщину
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: osce.org

Новости Украины: Сергей Филь поздравил нового заместителя председателя Миссии Марка Этерингтона и поблагодарил за возможность обсудить ситуацию в области.

Состоялась первая встреча исполняющего обязанности руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Филя с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Марк Этерингтон занимает должность только шесть недель. Он работал в Косово, Ираке и Афганистане. В 2014 году посещал Украину, но на Луганщине он впервые. Поэтому, этот визит ознакомительный. Сергей Филь поздравил нового заместителя председателя Миссии Марка Этерингтона и поблагодарил за возможность обсудить ситуацию в области », - сообщает пресс-служба ОГА.

Филь назвал три основных вопроса, которые беспокоят военно-гражданскую администрацию Луганщины. Прежде всего, это касается не работающего до сих пор КПВВ «Золотое». В 2016 году в городе Золотое были созданы соответствующие условия для нормального функционирования пункта пропуска; область трижды была готова к его открытию, однако со стороны представителей временно оккупированных территорий никакие действия не предпринимались.

Второй касается действующего КПВВ «Станица Луганская», а именно, разрушенного моста. Украина брала на себя обязательства отремонтировать его. Но, опять же, агрессор не дает возможности это осуществить.

По последнему проблемному вопросу, который нуждается в помощи от международных партнеров, Филь сообщил: «До начала российско-украинского вооруженного конфликта на Луганщине было очень мощное предприятие «Первомайскуголь». Сегодня оно поделено пополам. Часть находится на подконтрольной украинской власти территории, другая - на временно оккупированной. В шахтах постоянно поднимается вода. С украинской стороны принимаются соответствующие меры по снижению уровня воды, однако со стороны оккупантов аналогичных мероприятий не происходит. Это экологическая проблема, которая может коснуться не только нашей области, но и соседних регионов».

В свою очередь, Этерингтон заметил, что все указанные вопросы будут на контроле Миссии ОБСЕ и по возможности будет предоставляться соответствующая помощь.

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Украина, Луганск, ОБСЕ, Новости Украины, Марк Этерингтон, Сергей Филь.
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