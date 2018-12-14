Скачать
Пятница, 14.12.2018
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
В Украине открыли первое уголовное дело за &quot;прорыв&quot; границы
В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

В РФ сообщили, готовы ли освободить украинских моряков ради встречи с Трампом

В РФ сообщили, готовы ли освободить украинских моряков ради встречи с Трампом
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен отпускать пленных украинских моряков ради встречи президентов РФ и США.

В Кремле заявили, что ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не намерены отпускать военнопленных украинских моряков, захваченных в районе Керченской протоки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующее заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"По-прежнему убеждены, что это встреча в равной степени важна как для Москвы, так и для Вашингтона", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что позиция США о невозможности встречи Путина и Трампа до освобождения пленных украинских моряков и кораблей "не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ".

Песков при этом подчеркнул, что российская сторона сохраняет готовность для проведения двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала "проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира".

На уточняющий вопрос, не кажется ли ему, что пленные украинские военные моряки и три корабля "мешают" обсуждению мировых проблем, Песков сказал: "Безусловно, нам так кажется, и мы здесь согласны, и поэтому рассчитываем, что к такому же выводу придут и США".

Кроме того, на вопрос повлияет ли позиция США на судьбу украинских пленных, он сказал: "На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет – решение суда".

На еще один уточняющий вопрос, означает ли, что моряков и корабли могут освободить до судебного разбирательства по существу, Песков сказал: "Ведется следствие, по результатам следствия документы передаются или не передаются в суд. Здесь все в руках следствия – есть факт нарушения госграницы, есть нарушители госграницы и приобщенные к делу вот эти катера".

Напомним, 13 декабря советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина не произойдет до тех пор, пока российская сторона не освободит захваченные вблизи Керченского пролива украинские суда и 24 моряков.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Встреча, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джон Болтон, Пленные украинские моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь