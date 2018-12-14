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США и Канада выразили единую позицию в поддержку Украины

США и Канада выразили единую позицию в поддержку Украины
23:15 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Представители США и Канады встретились в пятницу в Вашингтоне, где обсудили украинский вопрос и осудили последнюю эскалацию со стороны России в море.

Главы внешнеполитических ведомств, а также министры обороны США и Канады встретились в пятницу в Вашингтоне, обсудив среди направлений двустороннего взаимодействия украинский вопрос и осудив последнюю эскалацию со стороны РФ в море.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции в Госдепе с участием четырех министров США и Канады.

"Помимо наших внутренних приоритетов мы также проработали ряд глобальных проблем. Мы обсудили нашу работу и взаимодействие как членов НАТО, мы обсудили наш ответ на ситуацию в Украине", - отметил по итогам переговоров государственный секретарь США Майк Помпео.

В этой связи он подчеркнул, что выразил "личные беспокойства относительно последнего проявления российской агрессии в Азовском море, тарана и обстрела украинских судов".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, со своей стороны сообщила, что Канада также обеспокоена развитием ситуации.

"Что касается России и Украины, министр (обороны Канады – ред.) Харджит Саджан и я выразили наше осуждение действий РФ относительно притеснения судоходства в Азовском море, в Керченском проливе, и в частности, относительно последнего акта агрессии и незаконного захвата трех украинских судов 25 ноября и заключения украинских моряков. Мы призываем Россию освободить этих моряков", - заявила глава внешнеполитического ведомства Канады.

Она подчеркнула, что Канада страна поддерживает народ Украины, суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ.

В пятницу в Государственном департаменте США состоялась встреча в формате "2+2" с участием государственного секретаря США Майк Помпео, главы МИД Канады Христи Фриланд, министра обороны США Джеймса Меттиса и главы оборонного ведомства Канады Харджита Саджана. Стороны обсудили приоритеты двусторонних отношений и международной политики обеих стран.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Канада, Политика, Украинский вопрос, Майк Помпео.
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