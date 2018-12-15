"Оппоблок" выдвинул своего кандидата в президенты-2019

Новости Украины: Партия "Оппоблок" на съезде 15 декабря выбрала кандидатом в президенты Украина на предстоящие выборы, которые пройдут в марте 2019 года, Александра Вилкула.

Партия "Оппозиционный блок" в субботу, 15 декабря, на VIII съезде политсилы выдвинула кандидата в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года. Им стал народный депутат, глава парламентской фракции Александр Вилкул.

По информации партии, сопредседатель партии Борис Колесников призвал съезд сплотиться вокруг Александра Вилкула. Политсила заявила о готовности участвовать в президентских и парламентских выборах.

В свою очередь, народный депутат Александр Вилкул назвал главные задачи. В частности, приоритетом он считает установление мира в стране, а также обеспечить зарплату на Родине. Чиновник уверен, что будущее Украины - это не путь вечной войны, а внеблоковое независимое государство.

На съезде партии также избирали нового председателя политсовета "Оппоблока", которым стал Борис Колесников. Он заявил, что никакого раскола в партии нет.

Колесников заявил, что цель "Оппоблока" добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может.