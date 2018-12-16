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В Минске отреагировали на создание поместной церкви в Украине

В Минске отреагировали на создание поместной церкви в Украине
02:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Минске выразили надежду на то, что украинские власти сдержат свое обещание и не будут преследовать представителей УПЦ МП.

Белорусская православная церковь (БПЦ) считает расколом создание автокефальной церкви в Украине.

«Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи», - заявил председатель Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Сергий Лепин, сообщают российские СМИ.

В Минске выразили надежду на то, что украинские власти сдержат свое обещание и не будут преследовать представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. «Хочется надеяться и на то, что украинские власти под преследованиями понимают не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены», - добавил протоиерей.

15 декабря объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

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Украина, Беларусь, УПЦ МП, Минск, БПЦ, Политика, Новости Украины.
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