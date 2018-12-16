Порошенко о реакции РФ на автокефалию: Даже звезды на кремлевских шпилях почернели

Новости Украины: По словам Президента Украины Петра Порошенко, Кремль сейчас в истерике, ведь использовал русскую церковь для удержания соседних народов.

Кремль никогда не скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для удержания соседних народов в сфере своего влияния и это видно по истеричной реакции на получение нашей церковью автокефалии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"Разве Кремль когда-то скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для удержания соседних народов в сфере своего влияния? И сейчас этого не таит, что видно по истеричной реакции на получение нашей церковью автокефалии. Даже звезды на кремлевских шпилях почернели", - отметил Порошенко.

Одновременно он подчеркнул, что решение Вселенского Патриарха и Синода о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии решительно отвергает "галлюцинационные претензии" Москвы на Украину как якобы каноническую территорию РПЦ, то есть самой России, и подтверждает незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, избравший ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, решение о чем 11 октября принял Синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.