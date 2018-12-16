Порошенко: Все причастные к нападению на Гандзюк понесут ответственность

Новости Украины: Президент требует, чтобы дело Екатерины Гандзюк как можно скорее попало в суд.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что дело об убийстве управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк должно как можно скорее попасть в суд.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что причастные к убийству общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк точно понесут ответственность. Как сообщается, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по делу Гандзюк задержаны четыре человека. Президент отметил, что расследованием дела об убийстве активистки занимаются Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура.

"Я вам лично гарантирую: кто бы ни был обнаружен, мы не дадим его как-то вывести из-под следствия или защитить. Те, кто причастны к этому преступлению, точно понесут ответственность", - заявил президент.

"На сегодняшний день, как мне сообщают следственные органы, к завершению расследования, в том числе что касается и заказчиков, и организаторов, есть очень качественные наработанные материалы, и мое требование - это дело должно как можно скорее попасть в суд", - сказал Порошенко.