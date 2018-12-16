Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ
Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле Луганска запрещенную военную технику
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле Луганска запрещенную военную технику
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
На Fashion Awards 2018 звездам запретили приближаться к Меган Маркл
На Fashion Awards 2018 звездам запретили приближаться к Меган Маркл

Порошенко: Все причастные к нападению на Гандзюк понесут ответственность

Порошенко: Все причастные к нападению на Гандзюк понесут ответственность
21:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pravda.com.ua

Новости Украины: Президент требует, чтобы дело Екатерины Гандзюк как можно скорее попало в суд.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что дело об убийстве управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк должно как можно скорее попасть в суд.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что причастные к убийству общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк точно понесут ответственность. Как сообщается, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по делу Гандзюк задержаны четыре человека. Президент отметил, что расследованием дела об убийстве активистки занимаются Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура.

Гандзюк останется членом Херсонского исполкома

"Я вам лично гарантирую: кто бы ни был обнаружен, мы не дадим его как-то вывести из-под следствия или защитить. Те, кто причастны к этому преступлению, точно понесут ответственность", - заявил президент.

"На сегодняшний день, как мне сообщают следственные органы, к завершению расследования, в том числе что касается и заказчиков, и организаторов, есть очень качественные наработанные материалы, и мое требование - это дело должно как можно скорее попасть в суд", - сказал Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Убийство Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
03 В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
04 Далакян - Леброн. Видео боя
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
Стали известны детали Объединительного собора
Стали известны детали Объединительного собора
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь