Порошенко рассказал, как изменилось мнение об РФ у жителей оккупированных территорий

Новости Украины: Жизнь в оккупации изменила отношение к России на Донбассе и в Крыму

Население оккупированных Донбасса и Крыма, учитывая российскую пропаганду, возможно, не изменило отношение к Украине, но его разочарование в России точно растет.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я могу вас заверить, что уровень жизни и гуманитарное состояние на оккупированном Донбассе ужасно. Люди там, возможно, в силу пропагандистской кампании не изменили или мало изменили отношение к Украине. Но они точно изменили отношение к Российской Федерации. И в Крыму счастливых все меньше и меньше в связи с аннексией", - сказал Порошенко.

В этом контексте он отметил, что нам надо продолжать идти выбранным путем - реформировать страну, строить армию, развивать экономику, расширять сотрудничество с Европейским Союзом и повышать уровень жизни граждан.

"И все у нас будет хорошо - я вас уверяю", - резюмировал Президент.