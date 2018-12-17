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Порошенко готов внести в Раду вопрос относительно крымскотатарской автономии

Порошенко готов внести в Раду вопрос относительно крымскотатарской автономии
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

Президент Петр Порошенко заявил, что готов внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений к Конституции относительно крымскотатарской автономии, но о готовности фракций парламента голосовать еще не знает.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я готов внести вопрос изменений к Конституции относительно крымскотатарской автономии. Ранее я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию и дать компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение — это же делается не для пиара, мы должны иметь для этого 300 голосов", — сказал Президент.

Он также отметил: как только он, как автор законодательной инициативы, подпишет соответствующий законопроект для его представления в ВР, то обратится ко фракции БПП относительно его поддержки. Порошенко отметил, что в БПП входят лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, и выразил надежду, что им удастся убедить коллег поддержать эти изменения в Конституции.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что о результатах консультаций других парламентских фракций по этому вопросу ему не известно.

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Верховная Рада, Конституция, Петр Порошенко, Крымскотатарская автономия.
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