Лавров утверждает, что Украина готовит провокации на границе с Крымом

Новости Украины: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии информации, что на последнюю декаду декабря Украина планирует провокацию на границе с Крымом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать решительный ответ, если будут "провокации со стороны Украины" на границе с Крымом.

Лавров заявил, что хотя президент Украины Петр Порошенко и заявил, что не будет продлевать военное положение в стране, по их информации, на линии соприкосновения на Донбассе находится около 19 тысяч украинских военнослужащих и большое количество техники.

По совам главы МИД РФ, украинским военным в этом помогают инструкторы из США и Великобритании.

При этом Лавров сообщил, что по поступившей информации, на последнюю декаду декабря Президент Украины Петр Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом.

В таком случае, по словам главы МИД РФ, Украина получит ответ - мало не покажется. Министр также сообщил, что Украина обсуждает провокацию на границе с Крымом вместе со своими западными кураторами.

При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.

Напомним, В правительственной газете "Урядовый курьер" обнародован указ и измененное решение СНБО от 26 ноября о введении военного положения на 30 суток – до 26 декабря. Оно действует в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях. Такое решение было принято СНБО в связи с обострением ситуации в Азовском море.

Как сообщалось, 25 ноября, Россия заблокировала проход по Керченскому проливу украинским военно-морским суднам. После чего украинские буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" были обстреляны российским спецназом. Россия захватила эти суда вместе с экипажем. 27 ноября суд оккупантов арестовал 15 из 24 захваченных украинских моряков. При этом, четверо из них ранены и находятся в больнице в Керчи. По словам адвоката Айдер Азаматова, арестованным морякам грозит до шести лет лишения свободы.