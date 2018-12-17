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Гройсман и Могерини в Брюсселе обсудили ситуацию в Азовском море

Гройсман и Могерини в Брюсселе обсудили ситуацию в Азовском море
13:03 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини обсудили агрессию РФ в Азовском море и санкции.

В понедельник, 17 декабря, в Брюсселе прошла встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Выского представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

На сайте Кабинета министров Украины сообщается, что по итогам проведенной встречи, Украина и ЕС договорились консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику санкций. Прежде всего, эти действия направлены для освобождения украинских моряков и военных судов, а также восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина ценит готовность украинских партнеров в ЕС поддержать Украину в условиях новой агрессии Российской Федерации в Азовском и Черном морях.

Гройсман считает, что реакция ЕС на агрессию России в Азовском море должна быть комплексной и более решительной.

В свою очередь Могерини заявила, что Брюссель будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций является тому подтверждением.

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Политики также обсудили ход реформ в Украине и дальнейших ориентирах экономической политики правительства и меры для полноценного запуска работы Антикоррупционного суда. По итогам переговоров Гройсман и Могерини подписали ряд международных соглашений.

Сообщается, что были подписаны соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании Программы поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II, Программы технического сотрудничества 2018 года, Программы расширения контактов между людьми: "Дом Европы" и мероприятия "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины".

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Документы предусматривают реализацию мероприятий по политике энергосбережения, укреплению институциональной способности украинских органов власти, повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине, профессиональный обмен для краткосрочного профессиональной стажировки в странах-членах ЕС.

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Все по теме:

Санкции, Владимир Гройсман, Федерика Могерини, агрессия РФ, Азовской море, Освобождение украинских моряков.
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