Геращенко сообщила, в каком формате предложит обмен заложниками в Минске

Новости Украины: Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, что на встрече в Минске Украина попытается освободить 19 украинских заложников.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко во время пресс-конференции 17 декабря заявила, что Украина во время очередной встречи в "минском формате", которая состоится 19 декабря, вновь попытается освободить 19 украинских заложников в обмен на помилование 66 сепаратистов.

По словам Геращенко, среди 19 украинских заложников в списке на обмен - военнопленные, которых боевики незаконно удерживают свыше 3,5 лет, а также блогер из Донецка Станислав Асеев, за судьбу которого идет борьба последние полтора года.

Политик сообщила, что в среду, 19 декабря, состоится последняя в этом году встреча ТКГ в Минске. Украина намерена в очередной раз поставить перед РФ вопрос о передаче 23 россиян на любом пересечении границы между Украиной и Россией.

По словам чиновника, эти заключенные были осуждены за терроризм, участие в незаконных вооруженных формированиях, за участие в войне против Украины. Украина готова пойти на такой шаг в обмен на передачу Россией политзаключенных Кремля, а именно: Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клиха, Карпюка, Панова, Гриба и крымских татар,которых незаконно удерживают в тюрьмах России и Крыма.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года. Тогда в Украину вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека. В рамках масштабного обмена пленными был освобожден ученый-религиовед Игорь Козловский, военнослужащий Владимир Фомичев и общественный деятель Александр Кириченко.