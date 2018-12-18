Украинская резолюция ООН: Кто голосовал "против"

Новости Украины: Резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, против высказались 19, воздержалось 72.

Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не поддержали инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Трансляция заседания ГА ООН в Нью-Йорке проходила на сайте организации.

Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.

В частности, против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались при голосовании - Китай, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Катар, Южно-Африканская республика, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Как сообщалось, согласно результатам голосования, Генассамблея ООН поддержала резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь, Украины, а также районов Черного и Азовского морей" (A/73/L.47), инициированную украинской делегацией.