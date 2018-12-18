Политзаключенный Клых сообщил о серьезных проблемах со здоровьем

Новости Украины: Заключенный в России украинец Станислав Клых сообщил, что находится в критическом состоянии, возможно, у него гангрена, а также есть подозрения на рак.

Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых написал письмо о критической ситуации с его здоровьем.

Письмо обнародовала российская активистка Мария Рябикова в Facebook.

"Клых написал письмо о том, что у него критическая ситуация со здоровьем, возможна гангрена, есть подозрения на рак", - собщает активистка. По ее словам, он хочет огласки, отчаялся ожидать обмена, поэтому снова думает о том, чтобы объявлять голодовку несмотря ни на что. "Кто может как-то содействовать распространению информации, прошу в этом помочь", - призвала Рябикова.

"По поводу здоровья, все очень плохо - меня везут в Челябинск в больницу - организм разваливается, есть подозрения, это начальная форма, даже на гангрену и рак, возможно, диагноз был скрыт еще в Грозном. Так что надеюсь на обмен перед Новым годом, но думаю события в Керченском проливе сильно усложнили ситуацию. Начал отказываться от еды, хочу перейти на полную голодовку, честно говоря надоело так жить, благо, опыт у меня по этой части в 2015 году в РСО-Алания. Прошу по возможности разместить мое письмо в "Новой газете" и других изданиях, так как с гангреной и раком ситуация серьезная, у меня повышенное давление, стоматолог поставил пломбу, она в тот же день выпала, вот такое качество стоматологии в здешних местах, ползуба ( неразборчиво). Извините, за то что я себя так сильно жалею, но думаю из этой системы только на носилках можно выйти", - написал Клых.

Как сообщалось, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Впрочем, Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что состояние его психического здоровья сильно ухудшилось из-за пыток в тюрьме. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя свидетельствовать против экс-премьера Арсения Яценюка.

В 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991-1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992-1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.