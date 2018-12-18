В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО

Новости Украины: ВР приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в законы "Об обороне Украины" и "О стандартизации".

ВР приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов. За принятие соответствующего проекта закона № 8370 за основу проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226.

"Этот законопроект разработан Минэкономразвития для обеспечения максимальной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с вооруженными силами государств-членов НАТО путем внедрения стандартов Североатлантического альянса. Законопроект вносит изменения в законы "Об обороне Украины" и "О стандартизации", которые дают возможность урегулировать вопрос о введении военной стандартизации, наделении Министерства обороны Украины полномочиями определять орган военной стандартизации из числа подчиненных органов военного управления", - пояснил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, презентуя законопроект.

По его словам, основная функция органа военной стандартизации будет заключаться в разработке, принятии, отмене, возобновлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов Альянса.

Бровченко добавил, что принятие этого законопроекта создаст основу для внедрения в Украине политики НАТО в сфере военной стандартизации.