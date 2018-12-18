Рада отклонила закон о частных детективах

Новости Украины: Верховная Рада отклонила ветированный президентом закон о частной детективной деятельности.

Народные депутаты Украины не поддержали предложения президента к закону о частной детективной (розыскной) деятельности.

За то, чтобы в ветированном законе учесть предложения главы государства, проголосовал 161 народный депутат на пленарном заседании парламента во вторник при минимально необходимых 226 голосов.

Кроме того, голосов парламентариев не хватило на то, чтобы законопроект направить в комитет для доработки.

Как сообщалось, в июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о частной детективной (розыскной) деятельности (№3726), принятый Верховной Радой Украины 13 апреля 2017 года.

Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, данный закон возвращен с предложениями президента 6 июня.

В предложениях главы государства "О частной детективной (розыскной) деятельности" отмечается, что в документе, который поступил на подпись президенту, перечень разрешенных видов частных детективных (сыскных) услуг сформирован без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Также отмечается, что проголосованный Радой закон предусматривает, что для получения права на занятие частной детективной деятельностью необходимо получить соответствующее свидетельство, которое выдается на платной основе (статья 8). Однако в законе не определяются размер платы за выдачу такого свидетельства и порядок ее взимания, как того требует закон Украины "Об административных услугах" (часть третья статьи 11).

П.Порошенко отметил и ряд других нюансов.

"Подытоживая изложенное, не могу согласиться с предложенным законом Украины "О частной детективной (розыскной) деятельности" подходом к определению общих принципов организации частной детективной (розыскной) деятельности в Украине. Возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с нормами законодательных актов, которые являются базовыми в соответствующих сферах правового регулирования", - сказано в предложениях президента.

За закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726) 13 апреля 2017 года во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат. Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной деятельности.

Согласно принятому закону, частная детективная деятельность осуществляется с целью поиска, сбора и фиксации информации, розыска предметов, имущества, людей и животных, установления фактов и выяснения обстоятельств по заказу клиента и согласно договорам о предоставлении частных розыскных услуг.

Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах досудебного расследования не менее 3 лет, прошедший соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший соответствующее свидетельство о праве заниматься такой деятельностью.

Согласно закону, частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти.

На субъектов частной детективной деятельности (частных детективов, объединения частных детективов) не распространяется действие законов, которые регулируют правовой статус работников правоохранительных органов.

Субъекты частной детективной деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Частный детектив имеет право заниматься частной розыскной деятельностью как физическое лицо-предприниматель либо совместно с другими частными детективами путем основания объединения.

Согласно принятому закону, несовместимой с деятельностью частного детектива является военная или альтернативная (не военная) служба. С целью повышения эффективности частной розыскной деятельности могут создаваться объединения частных детективов, для которых предоставление частных детективных услуг являются исключительным видом деятельности. Объединения частных детективов являются юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более частных детективов в соответствии с украинским законодательством.

Свидетельства о праве заниматься частной розыскной деятельностью будут выдавать органы Министерства юстиции Украины.

В первом чтении эту законодательную инициативу Верховная Рада приняла в апреле 2016 года.