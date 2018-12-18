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Волкер: РФ является агрессором в отношении украинских военных моряков

Волкер: РФ является агрессором в отношении украинских военных моряков
21:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Курт Волкер сообщил, что мировое сообщество призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить украинских моряков.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что все хорошо понимают, что Российская Федерация является настоящим агрессором в отношении украинских моряков, которых она атаковала и захватила у Керченского пролива в Черном море. Об этом спецпредставитель США сказал во время встречи в Киеве с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

"Как вы знаете, вряд ли надо говорить, всем понятно, что это российская агрессия против вашего Военно-морского флота, это незаконная претензия на суверенитет и территорию, принадлежащую Украине, что это незаконное блокирование доступа к Азовскому морю, это незаконные военные действия против ваших Военно-морских сил, и это незаконное задержание украинских моряков. И мы призываем, как вы знаете, к немедленному безоговорочному их освобождению", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США сообщил, что вчера, 17 декабря, он посетил Брюссель и провел встречи с представителями Европейского Союза и НАТО.

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"Также среди наших западных европейских друзей и союзников есть четкое понимание, что Россия действовала абсолютно незаконно и участвовала в военной агрессии, с которой мы не можем согласиться", - отметил Волкер.

При этом он высоко оценил сдержанность украинских ВМС.

"Эти моряки была атакованы в открытых водах в Черном море, но они не открывали огонь, они действовали профессионально, и благодаря этому, это способствовало четкому пониманию всеми, что Россия действительно является агрессором. Здесь вообще нет двусмысленности", - подытожил Волкер.

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Россия, РФ, Украинские моряки, Агрессия России, Российская агресия, Курт Волкер, Захваченные украинские моряки.
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