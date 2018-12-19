Скачать
Среда, 19.12.2018
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Волкер выступил против продления военного положения в Украине

Волкер выступил против продления военного положения в Украине
12:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv/

Новости Украины: США ожидают, что военное положение в ряде областей Украины не будет продлено.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает важность непродления военного положения в Украине после 26 декабря.

Об этом он заявил во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщается на сайте парламента.

"Мы поддерживаем стремление Украины относительно укрепления боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - подчеркнул Волкер, отметив, что очень важно не продлевать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, потому что это, по его словам, влияет на жизнь людей в восточных регионах, а также на подготовку закона о закупках в оборонном секторе.

Парубий, в свою очередь, в ходе встречи подчеркнул, что президентские выборы несмотря на временное введение военного положения состоятся вовремя - за это проголосовало подавляющее большинство народных депутатов. Он пояснил, что введение военного положения в приграничных районах, особенно вблизи акватории Черного и Азовского морей, было "превентивной мерой приведения обороны в полную готовность". При этом, отметил он, не был введен комендантский час или ограничения, которые бы повлияли на свободу человека.

Волкер: РФ является агрессором в отношении украинских военных моряков

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Парубий, Военное положение, Госдеп США, Курт Волкер.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
04 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
05 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь