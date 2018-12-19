Волкер выступил против продления военного положения в Украине

Новости Украины: США ожидают, что военное положение в ряде областей Украины не будет продлено.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает важность непродления военного положения в Украине после 26 декабря.

Об этом он заявил во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщается на сайте парламента.

"Мы поддерживаем стремление Украины относительно укрепления боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - подчеркнул Волкер, отметив, что очень важно не продлевать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, потому что это, по его словам, влияет на жизнь людей в восточных регионах, а также на подготовку закона о закупках в оборонном секторе.

Парубий, в свою очередь, в ходе встречи подчеркнул, что президентские выборы несмотря на временное введение военного положения состоятся вовремя - за это проголосовало подавляющее большинство народных депутатов. Он пояснил, что введение военного положения в приграничных районах, особенно вблизи акватории Черного и Азовского морей, было "превентивной мерой приведения обороны в полную готовность". При этом, отметил он, не был введен комендантский час или ограничения, которые бы повлияли на свободу человека.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.