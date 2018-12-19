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И год не проработал: Жебривский отказался от должности аудитора НАБУ

И год не проработал: Жебривский отказался от должности аудитора НАБУ
15:05 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что подал в отставку с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУ. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook 19 декабря. Свое решение он объяснил, тем что Верховная Рада до сих пор не приняла нормативные акты, необходимые для аудита НАБУ.

Жебривский заявил, что написал заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодня считает себя свободным от этих обязанностей. Кроме того, он заявил, что возобновляет свое участие в политическом процессе, и будет бороться с коррупцией. 

"Бездеятельность - не мое амплуа. 15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал Жебривский.

Как сообщалось, 13 июня президент уволил его с должности губернатора Донецкой ОГА, и наградил орденом Ярослава Мудрого , а 19 июня Жебривского включили в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ по квоте президента. Сам Жебривский поблагодарил Порошенко за доверие и заявил, что внесет свой вклад в эффективность НАБУ.

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НАБУ, Донецкая ОГА, Павел Жебривский, Аудитор НАБУ.
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