И год не проработал: Жебривский отказался от должности аудитора НАБУ

Новости Украины: Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что подал в отставку с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 19 декабря. Свое решение он объяснил, тем что Верховная Рада до сих пор не приняла нормативные акты, необходимые для аудита НАБУ.

Жебривский заявил, что написал заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодня считает себя свободным от этих обязанностей. Кроме того, он заявил, что возобновляет свое участие в политическом процессе, и будет бороться с коррупцией.

"Бездеятельность - не мое амплуа. 15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал Жебривский.

Как сообщалось, 13 июня президент уволил его с должности губернатора Донецкой ОГА, и наградил орденом Ярослава Мудрого , а 19 июня Жебривского включили в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ по квоте президента. Сам Жебривский поблагодарил Порошенко за доверие и заявил, что внесет свой вклад в эффективность НАБУ.