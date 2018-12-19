Геращенко выступает за перенос заседания ТКГ из Минска

Новости Украины: Ирина Геращенко выступает за перенос переговоров ТКГ из Беларуси в "действительно нейтральную страну".

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко считает целесообразным перенести переговорную площадку из Минска, например, в Астану.

"Регулярные голосования Беларуси на Генассамблее ООН в унисон с РФ по резолюциям, касающимся вопросов Крыма, Донбасса, прав человека на оккупированных территориях, идут в разрез с заявленной позицией нейтральности Минска. Это скорее пророссийская позиция. (…) Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну", - написала она на странице в Фейсбуке в среду по итогам последнего в текущем году заседания ТКГ в Минске.

И.Геращенко отметила, что в этом контексте для нее показательно и важно голосование Казахстана за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей. "Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно, действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" – выразила мнение представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

Кроме того, она констатировала, что последнее в этом году заседание ТКГ было безрезультатным из-за деструктивной позиции РФ и боевиков.