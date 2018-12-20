Денисова просит предпринять меры для возобновления прав крымского татарина Аметова

Новости Украины: Людмила Денисова просит российскую коллегу предпринять меры для возобновления прав крымского татарина Аметова, переведенного в спецблок СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предпринять срочные меры для возобновления прав крымского татарина Кязима Аметова, одного из фигурантов "дела Веджие Кашка".

"Получила информацию о нарушении прав удерживаемого в СИЗО Симферополя крымского татарина Кязима Аметова. Его недавно перевели в спецблок СИЗО с неудовлетворительными условиями: чрезмерной влажностью и с несоблюдением температурного режима. Кроме того, ему не дают нормальное питание", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Она добавила, что у К.Аметова - больные почки и сердце, а также повышенное артериальное давление. "Пребывание в таких условиях может привести к ухудшению состояния его здоровья", - опасается Л.Денисова.

Ввиду сложившейся ситуации она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Т.Москальковой с просьбой безотлагательно предпринять меры для восстановления нарушенных прав украинца.

В ноябре 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – К.Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Они подозреваются в вымогательстве средств у гражданина Турции. Во время задержания крымских татар стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позднее женщина скончалась.