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Российская сторона пообещала Денисовой проверить ситуацию с Клыхом

Российская сторона пообещала Денисовой проверить ситуацию с Клыхом
02:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Недавно Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного в РФ С.Клыха.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила ответ от советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова относительно политзаключенного Станислава Клыха – М.Федотов сообщил, что направил обращения в компетентные органы для проверки ситуации с состоянием его здоровья.

"Сегодня получила от советника президента РФ, председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова ответ на мой запрос о состоянии здоровья политзаключенных Станислава Клыха и крымского татарина Эдема Бекирова, а также по соблюдению прав Александра Шумкова. Буду ждать реальных действий, чтобы права наших граждан были обеспечены", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Она проиллюстрировала свой пост фотокопиями ответов М.Федотова. Так, в письме относительно С.Клыха указано, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращения в компетентные органы РФ с просьбой проверить информацию от украинского омбудсмена и "в случае необходимости принять меры по обеспечению прав украинского гражданина".

Аналогичный ответ от М.Федотова касался также Э.Бекирова и А.Шумкова.

Накануне Л.Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного в РФ С.Клыха и его намерении вновь начать голодовку.

"Обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного Станислава Клыха, которого удерживают в исправительной колонии Российской Федерации. Об ухудшении самочувствия Станислав Клых сообщил в открытом письме. В частности, он пишет, что состояние его здоровье критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак. Вызывает беспокойство то, что в таком состоянии Станислав заявил о намерении вновь начать голодовку", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и М.Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которые указал С.Клых в своем письме.

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Все по теме:

РФ, Станислав Клыха, Людмила Денисов, Ситуация со Станиславом Клыхом, Самочувствие Станислава Клыха.
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