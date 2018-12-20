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Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко

Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко
04:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Виктор Медведчук требует от Анны Гопко опровергнуть недостоверную информацию.

Печерский районный суд Киева 26 декабря продолжит рассматривать икс главы политсовета партии "За жизнь" и лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука к внефракционному народному депутату Украины, главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Представитель ответчика Денис Демин, на заседании в среду судья Галина Матийчук дала представителю В.Медведчука - народному депутату Василию Нимченко - время для ознакомления с отзывом стороны А.Гопко на исковое заявление.

В нем, согласно процедуре, изложены аргументы стороны ответчика, почему она считает этот иск необоснованным и таким, что не подлежит удовлетворению.

В своем иске В.Медведчук требует от А.Гопко опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию и символически возместить материальный ущерб на сумму в 1 грн.

Речь идет о том, что 3 сентября этого года на своей странице в Facebook А.Гопко призвала поддержать акцию "МедведчукПодАрест" 4 сентября под стенами Генпрокуратуры Украины, в годовщину смерти украинского поэта и диссидента Василия Стуса, адвокатом которого был В.Медведчук.

"4 сентября в годовщину смерти Василия Стуса – мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является виродком (на языке оригинала – ИФ) системы, которая уничтожила Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда А.Гопко.

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Печерский суд, Анна Гопко, Виктор Медведчук, Денис Демин.
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