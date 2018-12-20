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Польша отзывает своего посла из Украины с нового года

Польша отзывает своего посла из Украины с нового года
08:45 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января 2019 года покинет должность по решению президента Польши.

В среду, 19 декабря, в польском правительственном вестнике "Польский монитор" было опубликовано постановление президента Польши об отзыве с должности посла Польши в Украине Яна Пекло 31 января 2019 года.

В постановлении сообщается, что соответствующее решение было приняло согласно статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года.

Известно, что Ян Пекло занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения на данную должность он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества ПАУСИ в Варшаве.

Сообщается, что решение президента Польши поддержал и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский сообщил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений.

Глава Кабинета президента выразил надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным, а также сообщил о планах повышения ранга представительства Польши в Киеве.

Ранее, Посол Польши в Украине Ян Пекло высоко оценил ход децентрализации в Украине и заявил об убежденности, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию. Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.

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Указ, Отзыв, Президент Польши, Ян Пекло, Посол Польши в Украине.
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