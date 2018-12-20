Власти Швейцарии продлили замораживание активов Януковича

Новости Украины: Активы экс-президента и приближенных к нему людей продлили еще на год в Швейцарии.

Власти Швейцарии продлили еще на год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украину в Twitter.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", – говорится в сообщении.

"Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", – объясняет дипломатическое ведомство.