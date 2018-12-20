ЦИК утвердила план проведения президентских выборов

Новости Украины: ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на очередном заседании в четверг утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, решением парламента назначенных на 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

Также утвержден Порядок контроля над поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины, установленный Центральной избирательной комиссией совместно с Национальным банком Украины и Министерством инфраструктуры Украины по согласованию с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям за предоставлением выводов на 27 декабря 2018 года о возможности организации подготовки и законного проведения очередных выборов президента на территориях, входящих в состав территориальных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК №82 от 28 апреля 2012 года, в пределах соответствующей области, и их получения Комиссией не позже 28 декабря 2018 года.

Кроме того, внесены изменения в постановление ЦИК от 27 февраля 2014 года №26 "О формах удостоверений субъектов и других участников избирательного процесса из выборов Президента Украины".

ЦИК в четверг также внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов.